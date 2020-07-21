شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار خدمة المجتمع مسؤلية الجميع ورشة عمل للقيادات المجتمعية لإعداد الخطة الاستراتيجية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن _لميس الأصبحي

تحت شعار "خدمة المجتمع مسؤولية الجميع"بدأت اليوم الثلاثاء بالغيضة ورشة عمل للقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني نفذها مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لإعداد الخطة الإستراتيجية للمكتب 2020-2022م. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

وفي افتتاح ورشة التي حضرها مدارء عموم وقيادات مجتمعية نقل الاستاذ سالم عبدالله نيمر الإمين العام للمجلس المحلي تحايا محافظ المهرة أ. محمد علي ياسر للحضور مؤكدا أن السلطة المحلية تولي اهتمام بتقديم الخدمات لكل المكاتب و المرافق لافتا إلى أهمية الورشة وما تمثله من نواه

Advertisements



للتأهيل وبناء القدرات



واليات التخطيط والعمل المنظم بشكل عام.

من جهته رحب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أ. فائز علي سهيل بلحاف بالحاضرين من مدراء عموم و مكاتب و منظمات مجتمع مدني مبينا أن التخطيط الجيد يساعد على تحديد المتطلبات الخدمية وفقا للأولويات والمعايير الصحيحة من شأنه أن يسهل العمل في جميع المؤسسات منها المنظمات المختلفة و الذي يساعد في تميز أدائها.

وأكدً بلحاف دعمه للمشاريع البناءة وتعزيز دورها ليؤثر في الخدمات التنموية والارتقاء بها بفاعلية في خدمة محافظة المهرة.



بدوره أشاد المدرب الأستاذ "علي أحمد المياس استشاري التخطيط الاستراتيجي" بمكتب الشؤون الإجتماعية والعمل المتمثل بمديره فائز سهيل و العاملين بالمكتب مبينا أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحريك المؤسسات نحو استشراف المستقبل والاستعداد الجيد له.

وفي ختام الورشة فتح باب الحوار والنقاش، والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.

حضر ورشة العمل الأستاذ سالم سويلم نائب مدير مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل و آخرين من المهتمين