عاجل: إثيوبيا تتحدي مصر والسودان وتقول إنها أنجزت العام الأول من ملء خزان سد النهضة والرئيس السيسي يرد

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ثيوبيا تتحدي مصر والسودان وتقول إنها أنجزت العام الأول من ملء خزان سد النهضة والرئيس السيسي يرد

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الثلاثاء إن إثيوبيا أنجزت العام الأول من ملء خزان سد النهضة بفضل موسم الأمطار.

وأضاف المكتب في بيان على تويتر ”الماء يفيض بالفعل عن السد تحت الإنشاء“. وقال إن إثيوبيا ستجري المزيد من المحادثات مع مصر والسودان بخصوص المشروع.

وصدر البيان بعدما عقد الاتحاد الأفريقي قمة عبر الإنترنت لإحياء المحادثات بين الدول الثلاث.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: ان الرئيس السيسي شارك في القمة الأفريقية المصغرة بشأن سدالنهضة وتم التوافق على مواصلة المفاوضات

السيسي أكد على رغبة مصر الصادقة في تحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية بشأن السد

واضاف انه سيتم منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة على أن يتم لاحقا بلورة اتفاق شامل بشأن استخدام مياه النيل

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