شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء من مقره بمستشفى الملك فيصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد مجلس الوزراء جلسته مساء اليوم الثلاثاء، وترأس الجلسة خادم الحرمين الشريفين من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وسبق أن تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن الاتصال للاطمأن على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وذكر بيان للديوان الملكي السعودي، صباح الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل المستشفى لإجراء فحوصات جراء وجود التهاب بالمرارة.