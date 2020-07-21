شكرا لمتابعة خبر عن موقف تاريخي .. الحوثي يتمنى السلامة للملك سلمان ويقدم له هذه النصيحة ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت تغريدة للقيادي البارز في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي، تمنى فيها السلامة للملك سلمان، زوبعة من الجلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول خلفياتها ولغتها غير المعهودة من قبل قيادي كبير في الجماعة الحوثية في الخطاب مع السعودية.

وقال الحوثي في تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع تويتر: " بالسلامة يا بو محمد (في إشارة إلى الملك سلمان) وأنصح بإيقاف العدوان قبل عقد تحالفات جديدة تحدثنا عنها سابقًا".

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اللافت أن الحوثي أشار إلى تحالفات جديدة تحدثت فيها الجماعة مع السعودية، وهو ما لم يتم الإعلان عنه سابقا من الطرفين كليها.

إلا أن الاستنتاج الأقرب _بحسب مراقبين_ يؤكد صحة التسريبات حول المباحثات السرية بين المملكة والحوثيين حول إنها الحرب في اليمن، بواسطة إقليمية.

وكانت وسائل إعلام نشرت تسريبات نهاية يونيو الماضي حول شروع السعودية في مفاوضات سرية مع الحوثيين بوساطة إيرانية حول انهاء الحرب في اليمن، مشيرة إلى أن الحوثيين التزموا من جانبهم بوقف التصعيد البالستي على المنشآت السعودية، في مقابل إلتزام المملكة بانهاء الحرب ودفع تعويضات عن حربها في اليمن والاعتراف بالحوثيين كسلطة أمر واقع