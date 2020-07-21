شكرا لمتابعة خبر عن رسمياً .. الشرعية تهاجم تركيا وترفض تدخلها في اليمن ومعين عبدالملك يعلن الحرب على قطر ويوجه لها 4 تهم خطيرة ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الحكومة اليمنية الدكتور، معين عبدالملك، الذي يزور مصر حاليا أن «الحديث عن التدخل التركي أو الحديث عن قواعد عسكرية في اليمن، أمر غير وارد على الاطلاق، وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به».

وواضح معين ان الحقيقة هي أن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بلا وزن، في مواقع التواصل، وهي تأتي ضمن محاولات بائسة، تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية،حد تعبيره.

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وروج الاعلام الاماراتي خلال الفترة التي سبقت احتلال مليشيات الانتقالي المدعومة من ابوظبي لسقطرى شائعات عن تدخل تركي في اليمن عبر سقطرى وسعي انقرة الى انشاء قاعدة عسكرية هناك.

وسعت الامارات من وراء ذلك تبرير انقلاب الانتقالي في سقطرى ولفت الانظار عن احتلال مؤسسات الدولة في الارخبيل.

وفي حوار مع جريدة الأهرام المصري تحدث معين عبدالملك عن قطر واتهمها بدعم الحوثيين بالمال والسلاح والاعلام والعلاقات منذ وقت مبكر والعمل على زعزعة الاستقرار في اليمن، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة،حد قوله.

كما اتهمها بخلق بؤر توترات في بعض من المحافظات وتمويلها وإطلاق حملات تشويش وقال انها جزء من هذه السياسة التخريبية.

الرد القطري لم يتأخر كثيرا فسرعان ما اتى رد الدوحة على اتهامات معين عبدالملك التي بدورها ابدت استغرابها الشديد من الزج باسمها في الحرب باليمن مؤكدة رفضها القاطع وتنديدها بما ورد على لسان رئيس الوزراء اليمني من اتهامات باطلة حول الدعم المزعوم لجماعة الحوثي