شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. كارثة مرعبه تحل بأبناء الضالع لأضرار التي لحقت بأحياء وشوارع المدينة جراء الكارثة والأهالي يتجمعون لإنقاذ الموقف (صورة وتفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، صورا عد، لسيارات غرقت في بحريات مياه الصرف الصحي (المجاري) وتجمع الأهالي حولها في محاولات لإنقاذ سائقيها وركابها.

وعبر الناشطون في تعليقاتهم على صور غرق شوارع الضالع والسيارات بمياه المجارير، عن سخطهم مما سموه “فشل الادارة الذاتية للانتقالي الجنوبي” حتى في أبسط المهام وتوفير خدمات النظافة.

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وتخضع عدد من مديريات محافظة الضالع لسيطرة قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابعة للإمارات، منذ انقلابه على “حكومة هادي” مطلع أغسطس 2019، لكنها سلطات الانتقالي لا تهتم.

وتغرق مدينة الضالع في مياه الصرف الصحي (المجاري) التي تطفح في شوارعها منذ اشهر، من دون أن يحرك ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات، و”إدارته الذاتية”.

كما تعاني مديريات محافظة الضالع الخاضعة لقوات الانتقالي من انكباب الاخيرة على جبي الايرادات دون النظر إلى طفح مياه المجارير، وتكدس اكوام القمامة، وغيرها من الخدمات المنعدمة.