المهرة: ورشة تدريبية لمنتسبي الشرطة والأمن حول القانون الإنساني الدولي 

دشنت، الثلاثاء، الورشة التدريبية حول القانون الإنساني الدولي، بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة، لمنتسبي الشرطة والأمن بالمحافظة.

الورشة التي دشنها وكيل محافظة المهرة مختار محمد، وبحضور العميد مفتي صمودة مدير عام الشرطة والأمن بالمحافظة، تنفذها على مدى أربعة أيام، مؤسسة وطن للتنمية والتدريب، بتمويل من المؤسسة السويسرية للتنمية، والحكومة الهولندية.

وأشار وكيل المحافظة، إلى أن الورشة ستمكن المشاركين من اكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتساهم في تعزيز قدراتهم في المجال الحقوقي.

وأكد الوكيل مختار، أن السلطة المحلية تولي قطاع الأمن أهمية كبيرة لما يلعبه من دور في استتباب الأمن والاستقرار.

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وأوضح مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة وطن للتنمية والتدريب ماجد بن جعه، بأن الدروة التدريبية التي تستمر أربعة أيام، تستهدف 80 من منتسبي الأمن والشرطة العسكرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ويبلغ عدد المستهدفين 320 من رجال الأمن والجيش.