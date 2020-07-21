معين عبدالملك يشيد بالدور التنويري للمفكرين والمثقفين والباحثين المصريين تجاه اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالدور التنويري لعدد من المفكرين والمثقفين والباحثين المصريين في الوقوف الى جانب اليمن وشعبها في معركتهم المصيرية والوجودية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وتحقيق السلام والاستقرار، والتعريف بمخاطر هذه الحركة الفاشية على حاضر ومستقبل اليمن والخليج والمنطقة العربية بشكل عام.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة القاهرة على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، نخبة من المثقفين والباحثين والمفكرين المصريين، الذين تبادل معهم الرؤى والأفكار حول مجمل التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، وتشخيص تداعياتها في الحاضر والمستقبل، وآليات التعاطي معها، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وركز اللقاء ،على الحرب التي يخوضها الشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياٍ، والجهود المبذولة لتوحيد صف الشرعية وتجاوز التباينات من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، وبما يساعد على إجهاض المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي، لما لهذا المشروع من مخاطر على الأمن القومي العربي، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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كما جرى تحليل التحركات والتدخلات غير العربية في المنطقة، والمصالح المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة هذه التدخلات، وكذا أداء الأمم المتحدة في اليمن، والدور والموقف المصري الداعم للشرعية اليمنية، وما يمكن القيام به على المدى القصير لحماية سياج المصالح وتفادي المخاطر المشتركة، وتحقيق أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقدم رئيس الوزراء، احاطة شاملة ومكثفة حول الملف اليمني بكافة تعقيداته وما تبذله الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للتعاطي مع التحديات وتجاوزها حتى تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن..مشيرا الى خطورة الحوثية كحركة فاشية وارتباطها بايران التي تستخدمهم كذراع لها لابتزاز المجتمع الدولي..لافتا الى اصطدام كل محاولات الحل السياسي برفض وتعنت مليشيا الحوثي والخيارات البديلة لدى الشرعية والتحالف الداعم لها.

وطرح المفكرين والمثقفين والباحثين والذين لهم وكتابات وأبحاث كثيرة عن اليمن في مختلف الجوانب، عدد من التساؤلات حول تطورات الأزمة اليمنية، ورؤاهم الاستشرافية لكثير من القضايا المتصلة بها، والتشارك في الوصول الى رؤى ومفاهيم تساعد على استجلاء تعقيدات الملف اليمني، وما يمكن ان تقدمه مصر على المستوى الرسمي والشعبي في هذا الجانب.. معربين عن تقديرهم لما طرحه دولة رئيس الوزراء امامهم من رؤية شاملة لم تقتصر على التشخيص فقط بل تتضمن آليات ومخارج عملية يمكن البناء عليها للسير نحو السلام والتعافي واستعادة الدولة اليمنية.

حضر اللقاء وزيري الخارجية محمد الحضرمي والاعلام معمر الارياني وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثه ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات علاء قاسم، ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج.