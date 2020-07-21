معين عبدالملك يزور العاصمة الإدارية الجديدة وينوه بما تشهده مصر من تحول نوعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، والوفد المرافق له الذي يزور جمهورية مصر العربية، بزيارة الى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد المشروع الاستثماري الأول في مصر، والمخطط ان تكون احدث عاصمة في العالم.



وطاف رئيس الوزراء والوفد المرافق له بعدد من المشروعات التنموية والصروح المعمارية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم الانتهاء من تشييدها وإنجازها، واستمع الى شرح من القائمين على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حول مكوناتها ومراحل تنفيذها والخطوات التي تم إنجازها، وما يمثله هذا المشروع من قاطرة للتنمية الحقيقية في مصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعضو المنتدب اللواء مهندس احمد زكي عابدين، ونائب وزير الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية المهندس خالد عباس الى شرح حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة جاذبة للاستثمار، وتفريغ العاصمة الحالية من التكدس والازدحام.

ورحب اللواء عابدين برئيس الوزراء والوفد المرافق له في هذه الزيارة للتعرف على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد استثمار عبقري وستحقق نقلة حضارية نوعية، وتعتمد على احدث تكنولوجيات العصر بالتعاون مع جميع الشركات العالمية.. لافتا الى ابعاد اختيار الموقع للعاصمة الجديدة، شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها، فضلا عن استعراض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة البالغ مساحتها الاجمالية 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، وعدد فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل.

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ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان يحتوي على الحي الحكومي بمساحة 650 فدان، وتضم أيضا بداخلها منطقة الأعمال المركزية، والتي يوجد بداخلها 20 برجا سكنيا من بينها البرج الأكثر ارتفاعا في أفريقيا بارتفاع 386 مترا.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعجابه بما شاهده في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعبر عن الإرادة والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. منوها بما تشهده مصر من تحول نوعي في الإدارة والفكر والقيادة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ان هذا المشروع العملاق للعاصمة الإدارية الجديدة سينقل مصر نقلة حضارية وتاريخية على كافة المستويات، مؤكدا على أن ما تحقق على أرض الواقع في هذا المشروع إعجاز مصري غير مسبوق، وان اليمن حريصة على الاستفادة من الخبرات والتجارب في مرحلة التعافي وإعادة الاعمار.. مشيرا الى ان إعادة الاعمار والبناء هو احد الوسائل الفعالة لإنهاء الحرب وتوجيه الطاقات نحو العمل والبناء وليس للحرب والدمار.

وأكد رئيس الوزراء، ان اليمن حريصة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في المجتمعات العمرانية ولديها طموح كبير في هذا الجانب.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء الخارجية محمد الحضرمي والمغتربين علوي بافقيه، والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم والكهرباء والطاقة محمد العناني، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثه، وعدد من المسؤولين المصريين.