الارياني يبحث مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الاعلام معمر الارياني، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الإعلامي وسبل تعزيزه وتطويره.



وأكد وزير الاعلام على دور ومحورية الإعلام المصري في دعم الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتعريف الرأي العام المصري والعربي والعالمي بالقضية اليمنية، وتعرية وفضح الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني، وفقا لكالة سبأ الشرعية.

وأشاد وزير الإعلام، بما تشهده مصر من تطور ونماء في كافة المجالات وفي قلب ذلك النقلة النوعية في أداء وسائل الإعلام التي كان لها الدور الكبير في إحباط المؤامرات التي تحاك ضد مصر..مؤكداً ان الالتفاف الشعبي خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان السد المنيع في إسقاط كل الرهانات والمحاولات الفاشلة في استهداف مصر وتدمير نسيجها الاجتماعي، ومواجهة الإرهاب والتطرف بكل اشكاله.

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وتطرق وزير الاعلام ،الى خصوصية العلاقات اليمنية-المصرية، والتي تعد ترجمة للعلاقات المتميزة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، والدور المصري في حفظ الأمن القومي العربي والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد منطقتنا وأمتنا..معبراً عن تطلعه لتكثيف التغطية الإعلامية وتخصيص مساحة واسعة للشأن اليمني في وسائل الإعلام المصري وإبراز الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني من قبل مليشيا الحوثي المدعوم من ايران والأعمال الإرهابية والجرائم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها المليشيا لزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة، وارسالها للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع لاستهداف دول الجوار، واستهداف حركة التجارة الدولية ومحاولة السيطرة على مضيق باب المندب وزراعة الألغام البحرية والتي تمثل خطراً مباشراً على قناة السويس .

وثمن الوزير الارياني مشاركة مصر في تحالف دعم الشرعية وتلبية نداء الأخوة في دعم اليمن والوقوف الى جانبه في الدفاع عن مكتسباته واستعادة دولته..مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا الغالي والنفيس في دعم اليمن في معركة إسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا والوقوف ضد مؤامرات تقسيم اليمن واستهداف أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه..منوهاً بجهود السعودية في مساعدة اليمن في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاغاثية واستيعابها لأكثر من اثنين مليون مغترب يعولون أكثر من عشرة مليون يمني.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وجهود استعادة الدولة ودحر المليشيا الانقلابية.

واتفق الطرفان على تجهيز اتفاقية تعاون في مجال التدريب والتأهيل وتجهيزها للتوقيع عليها في إطار اللجنة العليا المشتركة اليمنية-المصرية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، و المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي، كما حضرها من الجانب المصري امين عام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام صالح الصالحي.