شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى:هجوم انتحاري يستهدف القوات المصرية بسيناء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements قط قتلى وجرحى في هجوم شنته عناصر إرهابية على نقطة عسكرية في قرية رابعة ببئر العبد في شمال سيناء.

وذكر شهود عيان ومصادر قبلية أن عناصر إرهابية، بينهم انتحاريون، هاجمت معسكرا للجيش بقرية رابعة، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية.

وأضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة، ولاحقت عددا من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم.

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