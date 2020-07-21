خروقات قوى العدوان في الحديدة تصل الى 106 خلال 24 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 106 خروقات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات تضمنت تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الجاح بمديرية بيت الفقيه، والتحيتا والجراحي. وأفاد بأن الخروقات شملت أيضاً 29 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 207 قذائف و 73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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