شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل اشهر رجل مرور بالعاصمة صنعاء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن: تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي يوم الاثنين شرطي مرور شهير بالعاصمة صنعاء . واعلنت مصادر طبية وفاة رجل المرور بشير محمد اثر مرض عضال. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وعرف سكان صنعاء رجل المرور بشير بوقوفه بجولة عشرين وسط صنعاء لاكثر من 20 عاما. واتسم الرجل خلال سنوات عمله بالبشاشة والهدوء والتعامل الطيب مع الناس. وضجت مواقع التواصل اليمنية بالدعاء والرحمة للرجل

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