شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : اشتباكات عنيفة الان في عدن ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مدينة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن في هذه الاثناء اطلاق نار كثيف.

وقال سكان من ابناء المدينة أن اطلاق النار يُسمع من اتجاهات متعددة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ولم يُعرف سبب اطلاق النار بالتحديد إلا أن مصادر تحدثت لمحرر “عدن نيوز” عن خرج مجاميع من الاهالي في خور مكسر احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وهو ما حدى بمليشيات الانتقالي إطلاق الرصاص الحي عليهم في محاولة لتفريقهم.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات جاءت بعد تدخل أطقم تابعة لمليشيا الانتقالي محاولة فتح الطريق التي قطعها محتجون غاضبون لانقطاع الكهرباء.

واشارت المصادر إلى المدينة في حالة غليان كبير.

ولم تذكر المصادر وقوع ضحايا حتى اللحظة.