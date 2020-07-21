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عدن - ياسمين التهامي - لهذ السبب.. مليشيا الحوثي تمنع الفتيات من التنزه في سائلة صنعاء القديمة

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية تقييد حرية المواطنين في مناطق سيطرتها، حيث اقدمت الجماعة امس الاثنين على منع نساء العاصمة اليمنية صنعاء من الجلوس والتنزه في سائلة صنعاء القديمة وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة للميليشات الحوثية الموالية لإيران قامت بطرد النساء من على ضفاف صنعاء القديمة بطريقة داعيشة وتحت مبررات عبثية وذلك ضمن حملة حوثية للتضيق على المرأة اليمنية وقمع حريتها في مناطق سيطرتهم.

وأشارت إلى ميليشيا الحوثي كانت قد بدأت منذ أسابيع تقريبا بمنع النساء من الجلوس على ضفاف سائلة صنعاء القديمة معتبرين جلوسهن من أسباب تأخير النصر حسب وصفهم. يشار إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران كانت قد بدأت في أواخر العام الماضي بحملة لإغلاق المقاهي النسائية في إطار التضييق على النساء بمناطق سيطرتها تحت مزاعم عديدة أبرزها محاربة ومنع الاختلاط . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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