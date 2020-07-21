شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اول تعليق للشرعية على التدخل العسكري التركي في اليمن وتحدد موقفها من تواجد قوات تركية ضخمة في خليج عدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - مقترحات من

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، في حوار صحفي اجراه الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية أن ما يدور مؤخرا من أحاديث حول قواعد عسكرية تركية في اليمن، "ليس محل نقاش أو بحث، ولا يمكن القبول به" شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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مشيرا إلى أن هذه الدعوات صدرت من "أصوات مرتهنة بلا وزن"، وأنها تأتي ضمن محاولات بائسة، تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية

ووصف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك موقف إيران من اليمن ، بأنه جزء من مخطط توسعي، يستهدف الدول والهوية العربية، مشيرا إلى أن إيران تستهدف من وجودها في اليمن، العمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر وباب المندب،

وقال الدكتور معين عبدالملك أن الخطط التوسعية للنظام الإيراني ، يضع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهة واحدة ، لمواجهة المشروع الإيراني العدائي والتخريبي، ضد الدول الوطنية العربية، وحماية الأمن القومي العربي .