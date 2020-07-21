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شاهد.. ظهور "علي عبدالله صالح" في العاصمة صنعاء "صور"

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشخص يشبه إلى حد كبير الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وقال النشطاء بأن الصور لشبيه الرئيس الراحل "صالح" أثناء تجوله في شوارع صنعاء.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

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وأوضحوا بأن الشخص الموضح بالصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية.

 

وأشاروا إلى أنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء وسبق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس صالح.

 

وكان صالح قد قتل في صنعاء عقب محاولته فض الشراكة مع مليشيات الحوثي في نهاية العام 2017م.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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