شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظهور "علي عبدالله صالح" في العاصمة صنعاء "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشخص يشبه إلى حد كبير الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وقال النشطاء بأن الصور لشبيه الرئيس الراحل "صالح" أثناء تجوله في شوارع صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وأوضحوا بأن الشخص الموضح بالصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية.

وأشاروا إلى أنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء وسبق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس صالح.

وكان صالح قد قتل في صنعاء عقب محاولته فض الشراكة مع مليشيات الحوثي في نهاية العام 2017م.