شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحوثيون يحذرون من انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت ويحملون الأمم المتحدة والتحالف مسؤولية عزل اليمنيين عن العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت جماعة الحوثي ، من انقطاع وشيك لشبكات الاتصالات والإنترنت عن الخدمة،في اليمن نتيجة انعدام المشتقات النفطية .

وذكرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حكومة الحوثيين بصنعاء ، في بيان لها، “أن مؤسسات وشركات الاتصالات والبريد تواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وحذر البيان من انقطاع وتوقف كلي أو جزئي وشيك لشبكات الاتصالات والإنترنت، محملاً التحالف وكل الأطراف الداعمة مسؤولية عزل أكثر من 27 مليون مواطن يمني عن العالم.

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كما حذرت الوزارة من توقف أكثر من 1842 مستشفى وجامعة ومنشأة تعليمية، وحرمان أكثر من مليوني طالب وباحث وأكاديمي من خدمات البحث والتطوير العلمي نتيجة انقطاع الإنترنت.



واشارت إلى أن جميع المرافق الخدمية والصحية ومختلف القطاعات العامة والخاصة ستصاب بالشلل التام.

الحوثيون يحذرون من انقطاع خدمة الاتصالات



وحمّل البيان الأمم المتحدة وأمينها العام (أنطونيو غوتيريش) ومبعوثها الأممي إلى اليمن (مارتن غريفيث)، مسؤولية احتجاز التحالف للمشتقات النفطية وما ينجم عنها من آثار كارثية.

ويتهم الحوثيون التحالف باحتجاز 20 سفينة محملة بالبنزين قبالة ميناء جيزان ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن .