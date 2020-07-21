وكالة عالمية: العاهل السعودي في حالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى

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عدن - ياسمين التهامي - العاهل السعودي في حالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى

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الرياض (رويترز) قالت ثلاثة مصادر سعودية إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية.

كانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت يوم الاثنين عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عاما) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وقالت ثلاثة مصادر سعودية مطلعة لرويترز رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين والثالث يوم الثلاثاء، إن الملك ”بخير“.

وقال مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان يوم الاثنين وكان ”هادئا“ وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن يوم الاثنين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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