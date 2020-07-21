شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة عربية ترفض تزويج الزعيم جمال عبد الناصر من ابنتهم..لن تصدق السبب الذي جعل تلك العائلة ترفض ان تزوج ابنتها للزعيم عبد الناصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كان الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بينه وبين نفسه يعاني من مشاعر دفينة، حيث أحب فتاة وعشقها ألا أنه لم يستطع الزواج بها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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فقصتنا اليوم هي قصة لا يعرفها سوي القليل حيث اهتز قلب جمال عبد الناصر قبل زواجه من زوجته "تحية"، حيث تبدأ أحداث تلك القصة عندما كان جمال في حفل مدرسته الثانوية، حيث رأي فتاة جميلة أحبها وأراد الزواج بها، ألا أنه لم يستطيع أن يتقدم لها لأنه لم يكمل دراسته بعد فأجل تلك الخطوة حتي يتمكن من الإعتماد علي نفسه.

كان حبه لهذه الفتاة حبا عفيفا من بعيد لبعيد، لم يتخلله أي شيء ثاني سوى نظرات خاطفة ولهيب مشتعل في قلبه، حيث كان يتتبعها ويمشي وراءها بدون أن تشعر بذلك، حيث لم يحاول أن يتحدث معها خوفا من أن يضر ذلك بسمعتها، لكن هذا الحب لم يكتب له النهاية علي الرغم من صبره الطويل.

حيث تقدم لها بعد دخوله الكلية الحربية وطلب من والدة صديقه أن تتوسط له عند أسرة هذه الفتاة، ولكن الصدمة صفعته، عندما رفضه أهلها بحجة أنها ما زال طالبا وليس لديه مال، كما أن تقاليد الأسرة لا تسمح بأن تخطب ابنتهما الصغيرة قبل الأخت الكبرى.

تلقى عبدالناصر الصدمة، لكنه أيقن بأن هذا الحب ضاع، خصوصا عندما انشغل في كليته وبالعمل السياسي، إلا أن هذا الحب العابر، بقى في قلبه حتى آخر أيامه.

حيث توفيت هذه الفتاة في عام 1970وتحديدا يوم 17مايو فقام الرئيس جمال عبدالناصر بحضور جنازة حبيبته حيث كان يودعها الوداع الأخير، فقام بارتداء نظارة سوداء حتي لا يتعرف عليه أحد، حيث كان يركب سيارته الصغيرة التي كانت تتبع الجنازة، مقدما بذلك وداعه الأخير للمرأة التي خفق لها قلبه ولم يحدث بينهما نصيب، حيث قدم جمال عبدالناصر بذلك مثالا للوفاء والإخلاص لمحبوبته.