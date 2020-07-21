شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم كباب يقدم للزبائن لحوم الحمير.. شاهد كيف كانت النهاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة تتكرر دائمًا في مصر، قضت محكمة أمن الدولة بحلوان، بمعاقبة صاحب مطعم كباب، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم الحمير فى إعداد وجبات الكفتة المشوية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ويعد هذا الحكم هو الثاني، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما قضت المحكمة ذاتها، بمعاقبة مالك فطائر شهير، بحلوان أيضا، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم الحمير فى إعداد الحواشي ، بحسب موقع روسيا اليوم .وأثبت تحليل عينات من كميات لحوم مفرومة من المطعم، كانت لتحضير الكفتة المشوية، أنها من لحوم حيوانات من فصيلة الخيول، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين أن العد البكتيري الكلي للميكروبات الهوائية، أعلى من الحدود المسموح بها، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطعم كباب يقدم للزبائن لحوم الحمير.. شاهد كيف كانت النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.