شكرا لقرائتكم خبر عن ذئب مفترس يهاجم فتاة أمام والدها بطريقة مرعبة .. وهكذا كانت النهاية.. !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة مهاجمة حيوان "الواوي" (الذئب) لطفلة صغيرة أمام أعين والدها في حديقة أحد البيوت في مدينة أورورا الأمريكية.

وبعد ذلك، هاجم الذئب الطفلة الصغيرة مما أدى إلى سقوطها أرضا وفر هاربا من المنطقة، حيث هرع الوالدان لإنقاذ حياة طفلتهما.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى على الفور، ولكن لا يوجد أي معلومات حول حالتها الصحية.