شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تحذير هام من الجوازات السعودية لكل من يرتكب هذا الفعل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت المديرية العامة للجوازات إن عقوبة مَن ينقل حجاجًا غير مصرَّح لهم بالحج هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.
وأوضحت "الجوازات" عبر الحساب الرسمي بـ"تويتر" أن "الناقل للحاج إذا كان وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا". شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وأضافت "الجوازات": "والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدَمة بالنقل، إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل، أو المتواطئ، أو المساهم في المخالفة، والتشهير بالمخالف".
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