قطر تصف تصريحات رئيس حكومة المرتزقة بالمضحكة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة
سخرت قطر، اليوم الثلاثاء، من تصريحات رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك التي اطلقها يوم أمس من القاهرة بشأن دعمها لأنصار الله، واصفة تلك التصريحات بالمضحكة.
وأعربت الخارجية القطرية في بيان صحفي عن استغرابها من “الزج” باسم قطر في الصراع الجاري في اليمن، عبر تصريحات رئيس حكومة هادي الذي يزور القاهرة بعد استدعاءه من قبل نظام السيسي.
وأكدت قطر انه كان حريا بمعين عبدالملك أن يوفر هذا الجهد الكبير الذي بذله في كيل الاتهامات المضحكة لدولة قطر وأن يوجه هذه الجهود ويركزها لوقف مأساة اليمن الشقيق وإيجاد صيغة للم شتات الشعب اليمني وتوفير احتياجاته الملحة، داعية المسؤولين في حكومة المرتزقة للنأي بأنفسهم بعيدا عن الصراعات البينية التي ربما يراد لهم الدخول فيها وتوظيف مأساة شعبهم لصالح صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
وأكدت تضامن دولة قطر، حكومة وشعباً، مع الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين منذ سنوات، وشددت على أنها لن تألو جهداً في دعم الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل مستدام لهذه الحرب العبثية.
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