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عدن - ياسمين التهامي - ختام المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي ساند للاجهزة الامنية في القانون الدولي الإنساني بالمهرة.

(جهينة يمن)لميس الأصبحي_شوقي حسين



اختتمت اليوم في قاعة الزعفران المرحلة الأولى من الورشة التدريبية حول القانون الانساني الدولي نفذتها مؤسسة وطن للتنمية والتدريب تحت مشروع "ساند" شارك فيها على مدى يومان (٤٠) فرد من ضباط وصف وجنود وشرطة نسائية من الاجهزة الأمنية بالمهرة.

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وفي ختام ورشة العمل للمرحلة الأولى من البرنامج قدم مدير أمن المهرة العميد/مفتي صموده سهيل شكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاستاذ/ محمد علي ياسر - محافظ المهرة على رعايته و اهتمامه التي يوليها للمؤسسة الأمنية بشكل مستمر، مثمنا دور مؤسسة وطن للتدريب بتقديمها برامج تدريبية هادفة خصت المهرة فيها و التي تهدف إلى رفع الحس واليقضة الامنية بما في ذلك الارتقاء بالعمل الأمني من خلال رفع مستوى التوعية و المعرفة الكاملة للحقوق الانسانية وكيفية التعامل مع كل الفئات في النزاعات المسلحة الدولية و الغير دولية.

بدوره تقدم بالحديث بالنيابة عن محافظ المهرة محمد علي ياسر، الاستاذ/ مختار محمد سعيد الجعفري، وكيل المهرة الأول معبرا عن سعادتة بحضور اختتام ورشة العمل لأهم مؤسسة بالدولة لتحقيق الأمن و الاستقرار، مؤكدا في حديثه أن السلطة المحلية تولي الجهاز الأمني بمختلف فروعه اهتماما بالغا كونها تدرك صعوبة الوضع في حماية الدولة مؤكدا أن أمن الدولة هو مسؤولية جماعية للإبناء و المقيمين بالمهرة لمنع الجرائم.

وأشاد بالقول الى مشاركة ابناء المهرة مع الاجهزة الامنية من خلال وجود وعي أمني و مساندة المؤسسات الامنية لارساء الآمن في المهرة مبينا من الضروري تثقيف أفراد أمن مواطنين فيما يخص حقوقهما وواجباتهما لضمان التواصل السليم بينهما.

في ختام حديثه قدم جزيل شكره لفريق مؤسسة وطن للتدريب وللمدرب المحامي جميل ماطر الباني على جهودهم في تدريب وتأهيل رجال الأمن والرفع من قدراتهم وتنمية خبراتهم.



من جهته ثمن ماجد بن جعه سلطة المهرة بما فيهم الشؤون الأجتماعية والعمل بدورهم في انجاح المرحلة الاولى من برنامج ساند الذي تنفذه مؤسسة وطن بعد تنفيذه في شبوة وحضرموت و الوادي و ختاما في المهرة متنميا تنفيذه في سقطرى إذا تم تجاوز المعوقات.



تضمنت محاور الورشة نشأة وتطور القانون الدولي الإنساني، وقواعد السلوك أثناء القتال، إضافة إلى جملة من القواعد و العلاقات المنظمة للقانون الدولي الإنساني، وفي ختام الدورة وزعت الشهادات على المشاركين.

شارك في ورشة العمل التدريبية العقيد محمد عبدالوهاب و العقيد عارف مصلح مدير السجن المركزي بالمهرة