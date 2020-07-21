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كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:49 مساءً - عــــــاجل .. وفاة الفنانة "سما المصري" قبل قليل بشكل مفاجئ داخل السجن .. شــاهد (صورة)

توفيت الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري داخل السجن بعد الحكم بحبسها 3 سنوات بتهمة نشر الفسوق والفجور. Advertisements هكذا كانت الاخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة ، ومن جهتها نفت مصادر أمنية صحة ماتردد وصرحت بأن جميع ما يتم نشره وتداوله غير صحيح بالمرة. وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، مرددة: "أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل"، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

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