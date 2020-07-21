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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة عدن يتفقد سير العمل بمشروع صيانة الطريق البحري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد المهندس / غسان الزامكي وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع اليوم سير العمل في مشروع الصيانة الطارئة والعاجلة في رصف وتأهيل واعادة سفلتة الاجزاء الاكثر تضررا من طريق الجسر البحري والذي رأت السلطة المحلية في محافظة عدن ضرورة التدخل العاجل للحفاظ على ارواح وسيارات المواطنين بعد ان زادت الحوادث في الاونة الاخيرة وبشكل كبير .
وأوضح الزامكي في تصريح صحفي، ان مشروع صيانة وتاهيل الاجزاء المتضررة من الطريق البحري البالغ طوله اكثر من سبعة كيلو ابتداء من جولة كالتكس بمديرية المنصورة وحتى جولة فندق عدن بمديرية خورمكسر ياتي ضمن اولويات قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن كمشروع عاجل وطارئ لانقاذ حياة الناس وسياراتهم .
وأضاف أنه بسبب انتشار جائحة كورونا تأخرت اعمال المشروع الاستراتيجي الخاص بتوسعة طريق الجسر البحري والممول من الصندوق العربي في الكويت الشقيق .مما جعل من الضرورة القصوى التدخل العاجل لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة، كون الطريق قد تعرض لكثير من التدهور نتيجة عدم الصيانة وكثرة الحركة اليومية للمركبات،وايضا لاسباب وعوامل اخرى كالرطوبة والامطار التي ادت الى تهالك وتشقق الطبقات الاسفلتية .
وشدد الوكيل الزامكي على اهمية انجاز مشروع الصيانة الطارئة والعاجلة ، في موعده المحدد بشهرين الى ثلاثة اشهر .نظرا للاهمية الاستراتيجية للطريق والازدحام الشديد الذي تسببه اعمال تنفيذ الصيانة
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