الأرصاد يتوقع هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على معظم أجواء اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، "ما زالت أجواء البلاد مشبعة ببخار الماء بتأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا أو ما يسمى (الموجة الشرقية) الذي أثر على أجواء البلاد خلال الثلاثة الأيام الماضية".



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وتابع المركز "ولا تزال الأمطار الرعدية تهطل على العديد من محافظات البلاد حتى وقت إعداد هذه النشرة".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على معظم أجواء البلاد مصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان في المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية و أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقة والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية