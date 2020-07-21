شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن وضع "الملك سلمان" الصحي الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وكالة رويترز ، أن الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

وقالت ثلاثة مصادر سعودية لـ”رويترز” ، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك “بخير”.

وكان الديوان الملكي قد أصدر أمس الإثنين بياناً ، كشف خلاله عن دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص.