"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وكشف المركز عن الطقس قائلا هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية على أغلب مناطق البلاد، وقد تم ذكر كميات الأمطار التي سجلتها محطات الرصد الجوي في النشرة التحذيرية التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد عند الساعة 11:00 صباح اليوم. فلله الحمد والشكر.

أما المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً إلى غائم وأمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة.

المناطق الساحلية :- غائم جزئياً وأمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة تمتد إلى المناطق الداخلية المحاذية لها. والرياح على السواحل الجنوبية والشرقة جنوبية غربية معتدلة إلى قوية وسرعتها من 10 إلى 25 عقدة، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل الغربي.

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وفي المناطق الصحراوية، صحو إلى غائم جزئياً وأمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة. والحرارة تميل للإرتفاع أثناء النهار.

وأرخبيل سقطرى :- صحو إلى غائم جزئياً وأمطار خفيفة. والرياح جنوبية غربية قوية إلى عاصفة وسرعتها من 20 إلى 33عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في السواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب وأرخبيل سقطرى من سوء الأحوال الجوية و شدة الرياح واضطراب البحر، خاصةً ارخبيل سقطرى.