شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد ركن صالح عمر المعاري: العنوان الأبرز في حضرموت الاستقرار السياسي والأمني.. وهذا ما قامت به الإمارات(حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

الشحات غريب

◄العنوان الأبرز في حضرموت هو الاستقرار السياسي والأمني



◄قواتنا نفذت حزاماً أمنيا على ساحل حضرموت وقطعت أوصال تنظيم القاعدة

◄مستمرين في الحفاظ على كل انجازات التحرير

◄الامارات كانت صاحبة الفضل بعد الله في التحرير

◄للامارات دوراً كبيراً في مواجهه الارهاب

◄نشيد بحكمة ودور البحسني الذي يقود البلاد في ظرف استثناىي

قال العميد ركن صالح عمر المعاري رئيس شعبة التوجية المعنوي قيادة المنطقه العسكريه الثانية باليمن إن العنوان الأبرز في حضرموت هو الاستقرار السياسي والأمني.

وكشف في حوار خاص لــ"الخليج 365"، كيف تم القضاء على تنظيم القاعدة في حضرموت، كما تحدث عن الدور الإماراتي الكبير في دحر القاعدة.

وإلكم نص الحوار:

◄بصفتك رئيس شعبه التوجية المعنوي حدثني عن آخر الأحداث والتطورات على الساحة؟

لله الحمد كان العنوان الابراز في حضرموت هو الاستقرار السياسي والامني وهذا بفضل القيادة الحكيمة للمحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

◄كيف تم نجاح أنشطة شعبة التوجيه؟

نفذنا خطه سنوية ببرنامج لنزول لكافة الوحدات واعتماد برنامج لصقل قدرات الجندي نفذنا عدة أنشطة لتحسين الأداء وكانت ناجحة بشكل كان دافع النجاح الكبير والدعم الامحدود من القائد فرج سالمين البحسني ونحن في عمل مستمر مواكباً العمل والنجاح لقواتنا في فرض الاستقرار بالمحافظة.

◄كيف تم تحرير مدن ساحل حضرموت من عصابات الإرهاب 24 إبريل ؟

كانت الإدارة العنوان الأبرز والتخلص من شرذمه الارهاب نحن لليوم مستمرين في الحفاظ على كل انجازات التحرير الذي مثلت يوما تاريخيا لن ينسى، التحرير لم يكن إلا بتضحيات الشهداء من وهبوا أرواحهم فداء للتحرير.

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◄كيف تم القضاء على تنظيم القاعدة في حضرموت؟

كان الاستمرار في ملاحتقهم ونفذت قيادة المنطقة ثلاث عمليات ضد الارهاب ما بعد التحرير حجمت تماما عمل التنظيم وتعرض لضربات قاسية.

◄ما هي الخطة الأمنية لعدم عودة تنظيم القاعدة مرة أخري؟

نفذت قواتنا حزاما امنيا على ساحل حضرموت وقطعت أوصال التنظيم وكان الانتشار الواسع بعمليتي الجبال السوداء والقبضة الحديدة شكلا ذلك حزاما أمنيا لعدم تنقل أو مأوى أو وصول لعناصر إلى ساحل حضرموت.

◄حدثني عن النخبة الحضرمية.. ودور الإمارات حول اعداد هذه النخبة؟

النخبة يطول فيها الحديث لكنه أوصفها أنها المكسب العظيم ،و الامارات كانت صاحبة الفضل بعد الله في التحرير وما بعد كان لصقور الجو ورجال زايد على الميدان الدور الكبير في حسم ملف الارهاب سريعا لهم لا نستطيع وصف دورهم بايجاز لهم الشكر الكثير.

◄ماذا عن الدور الإماراتي في دحر تنظيم القاعدة بحضرموت؟

كان دورا كبير للامارات له الحسم في مواجهه الارهاب سوا الدعم اللوجستي أو غير كانت كل العمليات التي نفذت على الارهاب بغطاء جوي من سلاح الجو الاماراتي

◄حدثني عن كلية الشرطة بحضرموت وعن هذا الانجاز ؟

انجاز كبير سيحقق لحضرموت الشي الكثير نحن بحاجة لقادة وحرمت حضرموت سنين طويله من الانتساب لسلك العسكري

◄كيف ترى جهود السلطة المحلية تحت قيادة البحسني؟

جهودا مستمرة على كافة الأصعدة نشيد بحكمة ودور هذا القائد العظيم يقود البلاد في ظرف استثناىي صعب لكن بقدراته سيقود حضرموت إلى بر الامان ،اليوم وهو يبني موسسه عسكرية ستبقى بصماته لتاريخ.