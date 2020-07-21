شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف مواقع إيرانية في دمشق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناكك قصفًا جويًا إسرائيليًا استهدف، مساء يوم الاثنين، مواقع للحكومة والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق. ودوت انفجارات عنيفة تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ، فيما قالت وكالة "سانا" إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق وأسقطت عددا منها، وتصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري.

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