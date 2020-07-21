شكرا لقرائتكم خبر عن "بايدن" يستعين بحديث النبي لحشد الأصوات لرئاسة أمريكا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن لحشد المسلمين الأمريكيين للتصويت له في الإنتخابات الرئاسية المقبلة .
واستعان "بايدن" بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتحفيز الناخبين في قمة على الإنترنت تحت عنوان " قمة مليون صوت مسلم " والذي قال فيه : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان .
وأضاف : أريد أن أكسب صوتك ليس فقط لأنه لا يستحق أن يكون رئيسا.. أريد أن أعمل في شراكة معك، تأكد من أن أصواتك مشمولة في عملية صنع القرار ونحن نعمل على إعادة بناء أمتنا .
ولفت "بايدن " إلى اضطهاد المسلمين متعهداً بزيادة حقوق المسلمين الأمريكيين ومساعدة المسلمين حول العالم معتبراً ان انتخابات 3 نوفمبر المقبل أهم استحقاق انتخابي في تاريخ أمريكا الحديث .
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