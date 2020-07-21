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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
خاص- الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 21 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:
إصابة طفل بجروحٍ خطيرةٍ إثر اِنفجار بقايا مقذوف حوثي شمال الضالع
https://www.elyamnelaraby.com/491362
البحسني يثمن الجهود التي يبذلها الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات ومراكز العزل
https://www.elyamnelaraby.com/491359
إب.. مقتل شاب داخل "محراس" مزرعته برصاص عصابة سرقات
https://www.elyamnelaraby.com/491358
مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في البيضاء
https://www.elyamnelaraby.com/491354
"سلمان للإغاثة" يوزع 6,975 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مأرب
https://www.elyamnelaraby.com/491340
إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بين نافذين من الإخوان في تعز
https://www.elyamnelaraby.com/491339
التحالف يجدد قصفه مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والجوف
https://www.elyamnelaraby.com/491338
قوات خفر السواحل بحضرموت تنقذ حياة امرأة وابنها من حادث غرق في ساحل شحير
https://www.elyamnelaraby.com/491329
مليشيا الحوثي تواصل تضييق الخناق على الباعة الجائلين
https://www.elyamnelaraby.com/491334
قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة
https://www.elyamnelaraby.com/491335
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