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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص- اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

أبرز عناوين

خاص- الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 21 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

إصابة طفل بجروحٍ خطيرةٍ إثر اِنفجار بقايا مقذوف حوثي شمال الضالع

https://www.elyamnelaraby.com/491362

 البحسني يثمن الجهود التي يبذلها الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات ومراكز العزل

 

 

 

 

 

 

https://www.elyamnelaraby.com/491359

 

إب.. مقتل شاب داخل "محراس" مزرعته برصاص عصابة سرقات

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https://www.elyamnelaraby.com/491358

مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في البيضاء

https://www.elyamnelaraby.com/491354

"سلمان للإغاثة" يوزع 6,975 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مأرب

https://www.elyamnelaraby.com/491340

إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بين نافذين من الإخوان في تعز

https://www.elyamnelaraby.com/491339

التحالف يجدد قصفه مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والجوف

https://www.elyamnelaraby.com/491338

قوات خفر السواحل بحضرموت تنقذ حياة امرأة وابنها من حادث غرق في ساحل شحير

https://www.elyamnelaraby.com/491329

مليشيا الحوثي تواصل تضييق الخناق على الباعة الجائلين

https://www.elyamnelaraby.com/491334

قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة

https://www.elyamnelaraby.com/491335

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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