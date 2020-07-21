أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 خاص- الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 21 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

إصابة طفل بجروحٍ خطيرةٍ إثر اِنفجار بقايا مقذوف حوثي شمال الضالع https://www.elyamnelaraby.com/491362 البحسني يثمن الجهود التي يبذلها الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات ومراكز العزل https://www.elyamnelaraby.com/491359 إب.. مقتل شاب داخل "محراس" مزرعته برصاص عصابة سرقات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/491358 مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/491354 "سلمان للإغاثة" يوزع 6,975 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/491340 إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بين نافذين من الإخوان في تعز https://www.elyamnelaraby.com/491339 التحالف يجدد قصفه مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والجوف https://www.elyamnelaraby.com/491338 قوات خفر السواحل بحضرموت تنقذ حياة امرأة وابنها من حادث غرق في ساحل شحير https://www.elyamnelaraby.com/491329 مليشيا الحوثي تواصل تضييق الخناق على الباعة الجائلين https://www.elyamnelaraby.com/491334 قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/491335

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