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يزيد بن سلمان - شبوة - احتضن مقر نقابة المهندسين/عدن بخورمكسر لقاء موسعا للمهندسين بشأن تدشين إقرار مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية والصادر من مجلس الوزراء برقم ( 12) لعام 2020م , وبحضور نقيب المهندسين/ عدن الأخ / الأستاذ م. عبدالرحمن حسن البصري والاخ / أ.د.م. محمد احمد ثابت قائم بأعمال وزير الأشغال العامة والطرق ومستشار وزير المياة والبيئة ومدير عام مطار عدن الدولي ومدير عام المؤسسة العامة للمياه ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق ومدراء عموم المناطق للمؤسسة العامة للكهرباء وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للنقابة ومجموعة من المهندسين الأعضاء في النقابة..

في بداية اللقاء رحب الأخ/ نقيب المهندسين الأستاذ/ البصري بالحضور جميعاً وبعدها قدم شرح مختصر عن مراحل متابعات اصدار مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية والتي شملت لعقدين من الزمن حتى تم تشكيل لجنة خاصة لصياغة ومراجعة شاملة لبنود ومواد مشروع القانون وتم ذلك في تاريخ 2019/03/18م من عدد من المهندسين ومن مختلف الجهات الهندسية..

كما تطرق نقيب المهندسين م. البصري بأن هذا العام يشهد الذكرى الخمسون لتأسيس نقابة المهندسين في عدن عام 1970م..

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وفي اللقاء تطرق الأخ/أ.د.م. الأستاذ محمد احمد ثابت قائم بأعمال وزير الأشغال العامة والطرق لأهمية صدور مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية وإقراره من مجلس الوزراء والذي يعتبر خطوة هامة في طريق تجسيد العمل الهندسي الصحيح ومزاولة المهن الهندسية عبر النظم القانونية الصحيحة وعبر المكاتب الهندسية والمكاتب الاستشارية ..

كما قدم الأخ/ عدنان بامطرف المستشار القانوني لمكتب الأشغال العامة والطرق ( عضو لجنة الصياغة ) عرض مختصر عن الأهداف العامة والخاصة وكذا مواد وبنود القانون والأحكام العامة فيه ..

وفي ختام اللقاء ثمن الحاضرون جهود أعضاء لجنة صياغة مشروع القانون وكل من ساهم في إنجاح وانجاز هذا العمل الحقوقي والنقابي الهندسي أسوة ببقية النقابات المهنية العاملة في اليمن ..

أخوكم م. كتبي عمر كتبي عضو اللجنة التنفيذية للنقابة ..