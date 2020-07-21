إب.. مقتل شاب داخل "محراس" مزرعته برصاص عصابة سرقات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
إب - الخليج 365
قتل شاب عشريني داخل "محراس" مزرعته بإحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد" برصاص عصابة سرقات مسلحة وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.
وقال سكان محليون إن شابا يدعى "محمد هزاع مسعد شمسان" من اهالي قرية بيوت العدن حوج اب القبلي التابعة لمديرية الظهار، قتل، حيث كان يقوم بحراسة مزرعته التي تتواجد فيها شجرة "القات"، اذا بمجموعة من السرق دخلوا الى مزرعته ليقوموا بسرقة القات وبعد ان انتبه لهم الشاب محمد هزاع تعارك معهم، واطلقوا عليه الرصاص الحي، وأردوه قتيلا على الفور.
وأفاد السكان أن عصابة السرقات معروفة لدى أبناء المنطقة، ولهم إرتباط بقيادات حوثية عليا، ويتقاسمون المسروقات والأموال التي يجنوها من مهامهم التي يقومون بها.
وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فوضى أمنية عارمة زادت معها معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق.
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