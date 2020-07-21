مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 الخليج 365 ـ البيضاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 21/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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