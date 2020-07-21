وفاة مواطن بانفجار اسطوانة غاز في مدينة إب

توفي مساء الاثنين، مواطن جراء انفجار اسطوانة غاز منزلي، بمدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن مواطناً يسكن في "دكان" في منطقة المعاين، شمال غرب إب، قتل جراء انفجار اسطوانة غاز.



وأشارت المصادر إلى أن جثة المواطن تحولت إلى أشلاء جراء الانفجار.



ويأتي الانفجار بعد يومين انفجار 6 اسطوانات غاز في محل للبطاط في مركز المحافظة مخلفاً خسائر مادية كبيرة.



وتغرق السوق المحلية في محافظة إب، بأسطوانات الغاز التالفة و الغير صالحة للاستخدام، حيث تشير التقارير إلى وجود ملايين الاسطوانات في مناطق سيطرة الحوثيين تم ضخها للسوق رغم صدور محاضر اتلافها.



ومن المتوقع أن يكون عدد الاسطوانات التالفة قد تضاعف خلال السنوات الأخيرة التي توقفت فيه عمليات الصيانة والإتلاف.



وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت المحافظة حوادث مماثلة أدت إلى سقوط وفيات وإصابات وخسائر مادية كبيرة.



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