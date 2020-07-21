شاهد. العثور على مفقود متوفي ساجد بالصحراء ” فيديو “

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يزيد بن سلمان - شبوة - عثر فريق غوث للبحث والإنقاذ بالمملكة العربية السعودية صباح أمس الاثنين على مفقود وادي الدواسر ضويحي حمود العجالين متوفي وساجد في منطقة صحراوية. وكان المفقود “العجالين” قد خرج منذ يوم الخميس الماضي، وباشرت الفرق البحث عنه فور تلقيها بلاغ فقدانه، ولا حقًا تم العثور على سيارته في الساعات الأولى من البحث ولم يعثر على المفقود حتى تم العثور عليه .

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