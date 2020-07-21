شكرا لبحثكم عن خبر اجمل مذيعة في قناة mbc تعلن وقوعها في الحب من اول نظرة ..لن تصدق من هو وما هي جنسيته (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - روت الإعلامية غادة مصلي، تفاصيل لأول مرة عن يوم عقد قرانها على زوجها كابتن طيار سمح سهيل أبو السمح، حيث عرض برنامج “صباح الخير يا عرب” على قناة “mbc” الذي تعمل فيه غادة كمقدمة للبرنامج منذ عام 2016 الفيديو الخاص باستقبال عريسها في منزل أسرتها.

وكشف مقطع فيديو عريسها وهو مدرب طيران، قد وصل منزل أسرتها بينما كانت تشاهده من “شباك” غرفتها، فيما كشف الفيديو عن الجلسة التي تم فيها الاتفاق بين العريس وعائلتها والتي انتهت بعقد قرانهما.

وعلقت غادة قائلة: “أشكر (إم بي سي) لأنني عرفت زوجي من هذه المنصة حيث تعرفت عليه عند استضافتي له ببرنامج صباح الخير يا عرب والأمر لم يستمر أكثر من شهر وتزوجنا”.

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كما كشف كواليس عن “النظرة الأولى بينهما”، قائلة: “والله بعد ما خلصنا اللقاء كان في تعليق من فريق (صباح الخير يا عرب) قالوا حسينا إنكم كنتم في الشوفة الشرعية مش في حلقة بالبرنامج”.

واختتمت: “قطعًا للشائعات ومن يقول أنني كنت أعرفه من قبل الاستضافة بالبرنامج.. أنا عرفته من شهر هنا وتم كل شيء بعدها”.