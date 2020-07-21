شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سلمان للإغاثة" يوزع 6,975 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 6,975 كرتونا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات مأرب، والعبدية، وجبل مراد، و مدغل بمحافظة مأرب ، استفاد منها 6,975 أسرة.



ووفق وكالة "واس" الرسمية، يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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