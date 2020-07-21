إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بين نافذين من الإخوان في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أصيب 6 أشخاص، في وقت متأخر من مساء الاثنين، باشتباكات مسلحة في حي التحرير الأسفل بمديرية القاهرة في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحشد الشعبي الإخواني.



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وذكر مصدر محلي أن الاشتباكات اندلعت، مساء الاثنين، واستمرت لساعات بين مسلحين يتبعون غزوان المخلافي، وهو أحد أفراد اللواء 22 ميكا، ومسلحين آخرين يتبعون عبدالرحمن الشرعبي “غدر” والذي يتبع اللواء 170 دفاع جوي، وكلا اللواءين ضمن محور تعز التابع لحزب الإصلاح الإخواني.

وأدت الاشتباكات إلى تعطيل الحركة التجارية في شارع التحرير، وهو أحد أهم الشوارع التجارية في مدينة تعز، كما تسببت الاشتباكات باحتراق سيارتين تابعتين للطرفين.

وليست هذه المواجهات المسلحة داخل مدينة تعز هي الأولى بين الطرفين فقد سبقها اشتباكات مسلحة على خلافات سابقة بين غزوان المخلافي وعبدالرحمن الشرعبي كان أعنفها قبل أكثر من ثلاثة أشهر في منطقة وادي القاضي والتي سقط فيها ضحايا من المدنيين مصابين ومقتل امراة في منزلها برصاصة أثناء الاشتباكات