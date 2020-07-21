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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يجدد قصفه مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
الخليج 365 ـ الجوف
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 21/تموز/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظتي مأرب والجوف.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدف بأكثر من غارة مواقع حوثية في مديريتي مجزر وصرواح بمأرب.
وفي محافظة الجوف، شن الطيران غارات على تجمعات حوثية بمديرية الحزم، عاصمة المحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا
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