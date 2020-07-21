التحالف يجدد قصفه مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 21/تموز/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظتي مأرب والجوف.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدف بأكثر من غارة مواقع حوثية في مديريتي مجزر وصرواح بمأرب. وفي محافظة الجوف، شن الطيران غارات على تجمعات حوثية بمديرية الحزم، عاصمة المحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

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