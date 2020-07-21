المليشيا تدفع بتعزيزات كبيرة من ذمار باتجاه 3 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات

دفعت مليشيا الحوثي، اليوم، بتعزيزات بشرية كبيرة من محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، ونقلتهم في ثلاثة اتجاهات نحو جبهات القتال المشتعلة.



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ورصدت مصادر محلية أطقماً عسكرياً وعلى متنها عشرات العناصر الحوثية، نحو جبهات القتال في محافظتي الضالع والبيضاء وجبهات الساحل الغربي غربي اليمن.

وذكرت المصادر أن المليشيات دفعت بالتعزيزات من الاستاد الرياضي بمدينة ذمار (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية)، الذي حولته المليشيات لمعسكر تخزين ونقطة تجمع للعناصر المجندة والمستجدة، ونقطة لانطلاقهم والدفع بهم نحو جبهات القتال.

وتأتي عملية الدفع هذه بعد تكبد المليشيات خسائر بشرية وعسكرية في جبهات القتال المشتعلة، حيث تكبدت خلال اليومين الماضيين عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة