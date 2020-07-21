- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تواصل تضييق الخناق على الباعة الجائلين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي، تضييق الخناق على مالكي البسطات والفراشين من الباعة الجائلين، وأزالت البسطات في شارعي نقم وشميلة بالعاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة خبر عن مصادر محلية أن عناصر المليشيا تعمل على مضايقتهم عن طريق ابتزازهم بشكل شبه يومي، حيث يفرضون عليهم بالقوة مبالغ مالية، ومن لا يدفع يتم مصادرة بضائعهم بالقوة.
وأشارت المصادر أن المليشيا صادرت عدداً من البسطات من نقم وشميلة بمبرر عدم دفعهم الضرائب أو تسببهم في إعاقة الحركة المرورية بالشوارع.
وبينت المصادر أن هذه الإجراءات التعسفية التي تواصل المليشيا الحوثية ممارستها ضد الكثير من البساطين والفراشين من الباعة المتجولين تأتي رغم دفعهم "إتاوات" غير قانونية فرضتها المليشيا عليهم، بالإضافة إلى رسوم "نظافة" يدفعونها بشكل منتظم لمالكي الأسواق والجهات المختصة في المديرية التي يبيعون في نطاقها.
ويدفع بعض أصحاب البسطات في الشوارع الرئيسية ما بين 10 آلاف و15 ألف ريال يمني لعناصر البلدية ـ الحوثيين ـ في كل مرة يصادفونهم، خشية مصادرة بضائعهم بالقوة وفقدان مصدر دخلهم الوحيد.
ويقول الكثير من الباعة الجائلين إنهم يرغبون في ترك مهنة البيع والشراء على البسطات في الشوارع بسبب تزايد الجبايات والاتاوات المفروضة عليهم، إلا أن انعدام الأعمال البديلة في صنعاء يمنعهم عن ذلك
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تواصل تضييق الخناق على الباعة الجائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.