قوات خفر السواحل بحضرموت تنقذ حياة امرأة وابنها من حادث غرق في ساحل شحير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

تمكنت قوة البحث والإنقاذ بقوات خفر السواحل بحضرموت، من إنقاذ إمرأة تبلغ من العمر 30 عاماً، من مديرية غيل باوزير، وابنها الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، في رابع أيام موسم البلدة، بساحل شحير، إثر تعرضهما لحادث غرق.



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وأوضحت قوة البحث والإنقاذ أن الإمرأة أصيبت بالدوار وفقدان التوازن، وتلقت الإسعافات الأولية من قبل فرق البحث والإنقاذ، حتى استقرت حالتها الصحية.

ودعت قيادة خفر السواحل المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء الاغتسال، والالتزام باللوائح الإرشادية التحذيرية، وعدم الاغتسال في الأماكن الخطرة، والالتزام بارتداء سترة النجاة، وتجنب السباحة لمسافات طويلة في اتجاه عمق البحر.