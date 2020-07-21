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خفر السواحل بحضرموت يحذر من الاغتسال في شواطئ المحافظة في فترات المساء

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

خفر السواحل بحضرموت يحذر من الاغتسال في شواطئ المحافظة في فترات المساء

الخليج 365 - المكلا

حذر مركز السيطرة البحرية بقوات خفر السواحل بحضرموت، من الاغتسال في شواطئ المحافظة في الفترة المسائية، نظراً لارتفاع موج البحر واضطرابه.

 

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ودعا مركز السيطرة البحرية مرتادي الشواطئ خصوصاً النساء اللواتي يغتسلن في مياه البحر الباردة في أوقات المساء، إلى الالتزام والتقيد بالإرشادات والتحذيرات الصادرة من قوات خفر السواحل، للحفاظ على سلامتهم من حوادث الغرق.

 

وكان أحد أفراد خفر السواحل قد تمكن من إنقاذ حياة طفلة إثر تعرضها لحادث غرق في سيف حميد بالمكلا، مساء أول أيام موسم نجم البلدة السياحي.

 

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