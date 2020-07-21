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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقاذ افراد احد الاسر في منطقة خمور بمديرية شبام بعد تهدم بيتهم بفعل الامطار الغزيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
الخليج 365 - شبام
شهدت معظم مدن وارياف حضرموت ساحلا وواديا منذ مساء امس الاثنين وحتى ساعة متاخرة امطار متفاوتتة الغزارة جرت على اثرها السهول والشعاب والوديان
وخلفت تلك الامطار الناتجة عن عدم استقرار الجوي في عدد من المحافظات اليمنية بعض الاضرار المادية حيث تضررت عدد من البيوت في مدينة شبام القديمة والعقاد ومنطقة خمور
واكدت مصادر خاصة ان اسرة ( ال مسيمار ) من منطقة خمور بمديرية شبام تم انقاذهم باعجوبة بعد تهدم بيتهم بعد ان احاطت بهم الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء امس
وبحسب المصدر فان شباب المنطقة استطاعو بفضل الله تعالى انقاذ الاسرة كاملة ونقلهم الى مكان آمن موضحا انهم في اتم الصحة العافية
واطلق عدد من الناشطين من ابناء المنطقة مناشدة انسانية عاجل لاسرة ( ال مسيمار ) المتضررين من تهدم بيتهم مساء امس للسلطة المحلية بمديرية شبام والوادي والصحراء والمحافظة والمحسنين واهل الخير للنظرة بعين العطف والشفقة لهم ومساندتهم.
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