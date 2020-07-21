مؤسسة بنت الريف تنفذ المرحلة الثالثة لحملة ( الوقاية حياة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 الخليج 365 - القطن وفاء للمرضى و الكادر الصحي والإداري المرابطين بمستشفى الحياة بالقطن، قدمت مؤسسة بنت الريف للتنمية والحقوق بمديرية القطن محافظة حضرموت لمستشفى الحياة بالقطن هدية كدعم مادي أحتوت على عصائر وعبوات ماء اسهاماً وتقديراً من المؤسسة للمرضى و لجنود الجيش الأبيض وذلك ضمن اطار المرحلة الثالثة لحملة (الوقاية حياة) التي نفذتها المؤسسة.

Advertisements حضر مراسم التسليم ضابط النوبة بالمستشفى سعيد برقعان والمدير التنفيذي للمؤسسة عبير بن يثرب والمسؤول المالي لطفي باشادي وساره ساجي مسؤولة العلاقات والإعلام بالمؤسسة . تأتي المرحلة الثالثة للحملة انطلاقاً من واجب المؤسسة الإنساني والمجتمعي في ظل الظروف الراهنة وانتشار الحُميات في مديريات الوادي.

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