البحسني يثمّن جهود الأطباء والممرضين في المستشفيات ومراكز العزل لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

ثمّن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الجهود التي يبذلها الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات ومراكز العزل، لمواجهة فيروس كورونا، ولتقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بالفيروس لأهاليهم أبناء حضرموت.



جاء ذلك خلال ترؤسه مساء الإثنين بالمكلا، اجتماعاً حضره وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بالساحل الدكتور عبدالله كعيتي، وعدد من المديرين العامين لمكاتب الوزارات بساحل حضرموت، لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة، وجهود قيادة مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت في هذا الاتجاه.

Advertisements

واستمع المحافظ البحسني من مدير مكتب الصحة ومدير مستشفى الفقيد الجريري للحميات الدكتور سعيد الحامدي إلى الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في المستشفيات ومراكز العزل منذ تأسيسها، وعدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا والبالغة حالياً 23 حالة في مستشفى الفقيد الجريري و6 حالات في مركز العزل بمستشفى ابن سيناء، والتي تتلقى الرعاية الصحية التامة من الكوادر الطبية، متعرفاً على أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الطواقم الطبية أثناء تأديتهم لواجبهم الانساني والوطني.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي قطاع الصحة اهتماماً كبيراً كونهم الجيش الأبيض الذي يتصدّر خط الدفاع الأول لمواجهة "كوفيد 19"، وستعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات وفق الامكانيات المتاحة، حاثاً الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات ومراكز العزل إلى مراعاة الظروف الحالية، وتأدية الواجب الإنساني بكل إخلاص خدمةً لأهلهم في هذه الأوضاع الاستثنائية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، ومدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية بساحل حضرموت المحامي سامي بامحفوظ